3 yaşındaki çocuğa inanılmaz işkence!

Suriye'nin Halep kentinde Esad yanlıları, ÖSO üyesi bir kişiye ulaşmak için 3 yaşındaki çocuğuna yaptığı işkenceyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

Özgür Suriye Ordusu mensubu adı öğrenilemeyen kişi, geçen hafta içerisinde rejim yanlılarının Halep'teki baskını sırasında evden kaçtı. Rejim yanlıları iddiaya göre yakalayamadıkları ÖSO üyesine ulaşmak için 3 yaşındaki çocuğuna işkence yapmayı seçti. Rejim yanlıları çıplak şekilde banyoya götürdüğü ve soğuk su altına koyduğu küçük çocuğu tokatlamaya başladı. Aldığı tokat darbeleri ve akan su nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek düşen ve gözyaşı döken küçük çocuğun bu hali, rejim yanlıları tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Birkaç dakika boyunca işkenceye maruz kalan küçük çocuğun bu görüntüleri iddiaya göre rejim yanlıları tarafından ulaşılamayan ÖSO üyesine, yakınları aracılığıyla teslim olması, aksi taktirde ailesinin öldürüleceği mesajı ile iletildi.



