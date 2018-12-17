37 yaşındaki kadın 42 çocuk doğurdu

Aşırı doğurganlık hastalığından muzdarip Ugandalı Mariam Nabatanzi, şuan 37 yaşında ve bu güne dek 42 çocuk doğurdu. 4'ünü kaybetti. Artık çocuk doğurmayı istemediğini belirten anne, doktorların tüplerini bağlatmasına izin vermediğini söylüyor

37 yaşındaki kadın 42 çocuk doğurdu
17 Aralık 2018 Pazartesi 13:37

Ugandalı Mariam Nabatanzi, henüz 37 yaşında ama bugüne dek 42 çocuk dünyaya getirdi. Dördünü kaybetti. Şimdi yaşından fazla çocuğu var. Artık çocuk dünyaya getirmek istemediğini belirten tecrübeli anne, ancak doktorların tüplerini bağlatmasına izin vermediğini söylüyor.

12 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren Nabatanzi'nin, en küçüğü 4 aylık en büyüğü ise 25 yaşında olmak üzere tam 38 çocuğu bulunuyor.

Nabatanzi çocuklarını 6'sı ikiz, 4'ü üçüz, 3'ü dördüz ve 2'si tek çocuk olarak dünyaya getirdi.

Eşi geçen yıl evi terk eden Nabatanzi, şifalı otlar satarak geçiniyor. 10'u kız 28'i erkek olan çocukların günlük gıda masrafı Türk Lirası'yla yaklaşık 100 TL'yi buluyor.

Çocuklar ayrıca günde 75 litre su tüketiyor. Doktorlar hayatını tehlikeye sokacağı gerekçesiyle Nabatanzi'yi kısırlaştıramıyor.

Etiketler; #uganda #çocuk doğurma
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