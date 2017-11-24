38 yaşındaki kadının 37 çocuğu var!

Uganda'da yaşayan bir kadın 37 yaşında, 38 çocuk sahibi. 12 yaşında zorla evlendirilen kadın, bir genetik hastalık sebebiyle sürekli çoklu doğum yapıyor

Uganda'da yaşayan Mariam Nabatanzi isimli kadın 1993 yılında evlendi. Bugün 37 yaşında olan Nabatanzi'nin tam 38 çocuğu var.



Ugandalı kadın çocuk sayısı yaşına oranlandığından ilginç bir rekorun sahibi. Çocuklarının en büyüğü 23 yaşında, en küçüğü ise 4 aylık. 12 yaşındayken evlendirilen kadının, 10 kızı, 27 oğlu bulunuyor.



ZORLA EVLENDİRMİŞLER



Evlendirileceğinden haberi bile olmayan Nabatanzi, "İnsanlar eve geldi ve babama bazı hediyeler getirdi. Ayrılırlarken teyzem için geldiklerini düşünmüştüm ama babam beni adama verdi" diyor.



SEBEBİ BİR HASTALIK



Kadının 6 ikizi, 4 üçüzü, 3 dördüzü var. Mulago Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Anabilim Dalı Kadın Doğum Uzmanı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Charles Kiggundu, kadında hiper-ovulate yani fazla yumurta salınımı anlamına gelen bir genetik yatkınlık olduğunu söylüyor. Bu durum kadının çoklu doğumlar yapmasına neden oluyor.



KOCASI ORTALARDA YOK



Kadının hastalığının ölümüme sebep olabileceği ifade edildi. Vücudu aşırı yumurta üreten kadın, daha fazla doğum yapmamak için sonunda doktora gidebilmiş ve rahmini aldırmış. Evliliği boyunca sürekli işkence gördüğünü de söyleyen Nabatanzi, kocasının bir kaç gün eve gelip sonra uzun süre ortadan kaybolduğunu ve kendisinin çocuklara hem annelik hem babalık yaptığını söylüyor.