Haber Kaynağı: AA

Dünya Bankası Grubu ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı "Aşırı Yoksulluğa Son Verme: Çocuklar Üzerine Bir Araştırma" başlıklı rapor, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların neredeyse beşte birinin aşırı yoksulluktan etkilendiğini ortaya koydu.Raporda, 2013'de gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yüzde 19,5'inin, günde ortalama 1,90 dolar (yaklaşık 6 TL) veya daha az gelire sahip ailelere mensup olduğu belirtildi. Söz konusu oran, yetişkinler arasında yüzde 9,2 olarak belirlendi.Dünya çapında yaklaşık 385 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı vurgulanan raporda, Sahraaltı Afrika'daki çocukların yüzde 50'sinden fazlasının, Güney Asya'daki çocukların ise yüzde 36'sının aşırı yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.UNICEF İcra Direktörü Anthony Lake, yaptığı açıklamada, yoksulluktan en çok çocukların etkilendiğine dikkati çekti. Lake, "Yoksulluk, en çok çocuklara zarar veriyor. Küçük yaştaki çocuklar, daha da kötü durumda. Çünkü hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri, olumsuz yönde etkileniyor." ifadelerini kullandı.UNICEF ve Dünya Bankası Grubu, hükümetlere yoksullukla mücadele planlarında çocuklara odaklanmaları, çocuklara yardım eden programları güçlendirmeleri, yoksul çocukların yararlandığı yatırım programlarına öncelik vermeleri çağrısında bulundu.Rapor, gelişmekte olan 89 ülkeden temin edilen verilere göre hazırlandı.