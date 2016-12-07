47 kişiyi taşıyan uçak dağa çakıldı

Pakistan'da 47 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının düştüğü açıklandı. Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait uçağın Chitral kentinden İslamabad'a giderken radardan çıkarak dağa çakıldığı bildirildi

Gelen ilk bilgilerde Pakistan'da bir uçağın 42 yolcu ve 5 mürettebat ile birlikte kaybolduğunu bildirdi. Daha sonra 47 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü öğrenildi.



Dış basında yer alan haberlerde, PK661 sefer sayılı uçağın en son Abbotabad’da görüldüğü yazıyor. AFP haber ajansının Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsüne dayandırdığı habere göre; uçak kalkıştan hemen sonra radardan çıktı.



Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait uçağın Chitral kentinden İslamabad'a gittiği açıklandı. İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığı habere göre uçak bir dağa çakıldı.



Pakistan'ın Çitral kentinden TSİ 13.30'da havalanan uçağın 14.40'ta başkent İslamabad'a iniş yapması bekleniyordu.



Öte yandan Abbotabad yakınlarında yaşayan yerel halk henüz yeni düşen ve yanmakta olan uçağın enkazından fotoğraflar paylaştı. Hükümet görevlisi Taj Muhammad Khan, Reuters'e yaptığı açıklamada bölgedeki tanıklardan alınan bilgiye göre yolcuların tanınmayacak şekilde yandığı ve kurtulan olmasının mucize olacağını söyledi.



Havayolarından yapılan resmi açıklamada Acil Durum Merkezi'nin harekete geçirildiğini ve kurtarma görevlilerinin yola çıktığı belirtildi. Uçağın düşüş nedeni ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Uçağın motor problemi nedeniyle düşmüş olabileceği belirtiliyor.