6 bin kadınla beraber oldu, sonuncuda...

17 yaşından 63 yaşına kadar 6 bin kadınla beraber olan dünyaca ünlü İtalyan playboy Maurizio Zanfanti, 23 yaşındaki turistle girdiği ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

6 bin kadınla beraber oldu, sonuncuda...
28 Eylül 2018 Cuma 11:11

İtalya'nın ünlü playboy'u Maurizio Zanfanti, 23 yaşındaki turist kızla girdiği ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Rimiri Romeo adıyla anılan Maurizio Zanfanti, 1970'lerde İtalya'nın sahil kenarı şehirlerinde gece kulübü organizatörü olarak ünlendikten sonra 63 yaşına kadar 6 bin kadınla beraber oldu.


KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz Salı gecesi, 23 yaşındaki bir turistle birlikte olan Maurizio Zanfanti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Genç turist, ünlü playboy'un kalp krizi geçirdiğini sırada sağlık ekiplerini aradı fakat sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Maurizio Zanfanti hayatını kaybetmişti.

Etiketler; #ölüm #playboy ölüm #kalp krizi
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