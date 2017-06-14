6.2'lik deprem Midilli'de 154 evi yıktı!

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara yol açtığı Midilli Adası'nda, 254 ev ve işyerinden bazıları ya yıkıldı ya da büyük çaplı hasar gördü. Hava görüntüleri ise köylerdeki facianın boyutunu gözler önüne serdi

Yunanistan'ın 'www.lesvosnews.gr' internet sitesinin haberine göre, geçen pazartesi günü Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, Yunanistan'ın Midilli Adası'nı vurdu. Bir kişinin yaşamını yitirdiği depremde, 34 kişi ise yaralandı. Midilli Adası'ndaki Plomari ve Vrisa köyleri depremden sonra tamamen boşaltıldı. Bu iki yerleşimdeki 154 ev ve işyeri tamamen yıkıldı.





Ayrıca 100 ev ve işlerinde de ağır hasar oluştu. Drone ile Vrisa köyü üzerinde çekilen görüntüler, facianın ve yaşanan kabusun boyutlarını gözler önüne serdi. Adada hasar tespit çalışmaları sürerken, boşaltılan iki köydeki vatandaşların önce çadır ve pansiyonlara ardından kurulmaya başlanan konteyner kente yerleştirilecekleri belirtildi. Midilli Adası'nda bu şiddette bir depremin tam 172 yıl önce 1845 yılında meydana geldiği belirtildi. Yunanistan'da hükümet Midilli Adası'nda yaşayanların vergi ve borçlarını iki yıllığına erteleme kararı aldı.



