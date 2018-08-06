7 büyüklüğünde depremle sallandılar: Çok sayıda ölü var

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 91 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:47

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 91’e yükseldiğini belirtti.

Depremin en çok etkilediği Lombok’un kuzey bölgesinde can kayıplarının fazla olduğunu ifade eden Nugroho, bölge genelinde de 300’e yakın yaralı olduğunu bildirdi.

Nugroho ayrıca Gili Adaları’ndan yaklaşık bin kişilik yerli ve yabancı turistin güvenli bölgeye tahliye edildiğini söyledi.

Depremin hissedildiği Bali Adası'nda ise şu ana kadar 2 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo da deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ilgili tüm birimlere en iyi şekilde bölgede çalışmalarını yürütmesi çağrısında bulundu.

Depremde 1000’den fazla evin zarar gördüğü bölgede, helikopter destekli kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), dün akşam merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Ülkede geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #endonezya
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