7 yaşındaki çocuğa inanılmaz işkence!

Amerika'nın Kansas eyaleti, 7 yaşındaki bir çocuğa yapılan işkenceyi konuşuyor

ABD'den inanılmaz bir işkence haberi geldi. Alınan bilgiye göre 7 yaşındaki Adrian Jones'a üvey annesi ve öz babası işkence yaptı.



Olay vahşetin yaşandığı evin sahibinin, kiracılarının bilgisayarına bakması ile ortaya çıktı.



Bilgisayarda vahşetin fotoğraflarını gören ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Bilgisayarda 7 yaşındaki çocuğa yapılan işkence fotoğrafları ele geçirildi. Küçük çocuğun aç bırakıldığı bu yüzden bir deri bir kemik kaldığı ortaya çıktı.





Cani aile bununla da kalmadı. Küçük çocuğun soğuk havada dışarıda bırakıldığı, evin çöp dolu havuzunda buz gibi suyun içinde bekletildiği ve kesme tahtalarına bağlandığı belirlendi.



Küçük çocuğun 2015 yılında kaybolduğu söylenmiş, ceset parçaları ise domuz kafesinin etrafında bulunmuştu. Yapılan araştırmalarda çocuğun cesedinin de domuzlara yedirildiği ortaya çıktı.



Mahkeme üvey anne Heather Jones ve öz baba Michael Jones'a ömür boyu hapis cezası verdi.



