7 yıllık direnişi 72 milyon TL bitirdi!

Çin'de bir kadın sahip olduğu binanın yıkımı için 7 yıldır direniyordu. Sonunda kadın 72 milyon TL'ye direnişinden vazgeçti

Olay Çin'in Şenzen kentinden meydana geldi. Bir bölgeye büyük bir ulaşım, konut ve ticaret alanı yapımı için proje hazırlandı. Ancak bir kadının binası projenin yer alacağı alanda kaldı. Kadın 7 yıl boyunca binasını yıktırmamak için direndi.



120 metrekarelik alan için kadına ilk olarak Türk parasıyla 10 milyon TL değerindeki bir para teklif edildi. Ancak kadın bunu kabul etmedi ve binasını yıktırmadı. Yang isimli kadının direnişi ise 7 yılın sonunda son buldu. Alınan bilgiye göre Çinli kadın 72 milyon TL'lik tutara onay verdi ve binasının yıkımına izin verdi.