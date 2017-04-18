8 aylık bebek tam 17 kilo

Hindistan'da bir bebek görünleri şoke ediyor

Hindistan 'da bir bebek görenleri şoke ediyor. Daha 8 aylık olan bebek şimdiden 17 kilo oldu.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde doğan bir bebek görenlerde şok etkisi yaratıyor. 8 aylık olduğu öğrenilen Chahat Kumar isimli bebek 4 yaşındaki bir çocukla aynı kiloda.Normal bir kiloda doğduğu öğrenilen bebeğin, yeme istesi ise hiç bitmiyor. 17 kilo olan bebek, sürekli yemek istiyor ve kendisine yemek verilmeyince de ağlıyor.Kumar bebeğin neden sürekli yeme arzusu yaşadığı ise henüz belirlenebilmiş değil. Bebeğinin durumu ile ilgili açıklama yapan anne Reena, Chahat'tan önce bir erkek bebeğinin olduğunu ancak onu doğumda kaybettiğini söyledi. Bebeğinin durumundan dolayı endişe duyan kadın, kızını kaybetmek istemiyor.Chahat bebeğin ise kiloları nedeniyle uyumakta ve nefes almakta zorluk çektiği öğrenildi.