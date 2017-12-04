8 haftalık bebeğe kalp nakli

AB'nin organ bekleyen en küçük üyesi olan 8 haftalık Charlie, yeni kalbine kavuştu

Minik Charlie, 2 Ekim'de İngiltere'nin New Castle kentinde dünyaya geldi. Ancak Charlie daha doğmadan kalbin büyümesini ve gelişmesine önleyen bir rahatsızlığı olduğu tespit edildi.



Annesi Tracie Douthwaite 20 haftalık hamileyken tespit edilen hastalık için doktorlar doğumdan hemen sonra ameliyat olması kararı verdi. Küçük Charlie, 2 kilo 86 gram olarak dünyaya geldi. 8 haftalık dönem sonunda uygun kalp bulunan Charlie ameliyat edildi. Ameliyatı 9 saat süren minik bebeğin şimdi iyileşmesi bekleniyor.



Charlie, Avrupa Birliği'nde organ nakli beklene en küçük üyeydi. İngiltere'de şuanda 6 bin 500 kişi organ nakli için sıra bekliyor. Sadece geçen sene uygun organ bulamayan 500 kişi hayatını kaybetti. (Habertürk)