80 kişinin öldüğü saldırıyı üstlenen örgüt belli oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 80 kişinin öldüğü bombalı araçla yapılan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

80 kişinin öldüğü saldırıyı üstlenen örgüt belli oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin önünde meydana gelen bombalı saldırıda 80 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. Saldırıda Türk Büyükelçiliği'nin bulunduğu bina hasar görürken büyükelçilik personelinin yaralanmadığı açıklandı. Patlama anından çekilen görüntüler saldırının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi. Patlama anında büyük bir alev topu gökyüzüne yükseldi. Patlama sonrası ise çevreyi toz bulutu kapladı.


DEAŞ ÜSTLENDİ


Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıdan kısa süre önce açıklama yapan terör örgütü Taliban ise sivilleri hedef alan saldırıyı kınayarak, saldırının Taliban tarafından düzenlendiğine yönelik iddiaları yalanladı.


BAKANDAN AÇIKLAMA


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kabil'deki saldırı en güvenli bölgede meydana geldi. Saldırı Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin önünde meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre 80 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla yaralı var. Bizim büyükelçiliğimiz bunlara komşu. Patlamanın etkisiyle büyükelçilik binamız hasar gördü. Personelimizden yaralanan olmadı ama o bölgeden tahliye edeceğiz" dedi.
Etiketler; #afganistan #deaş #saldırı
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