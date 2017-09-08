8.1 ile sallandılar: Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor!

Meksika'nın güney açıklarında 8,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 26 kişi yaşamını yitirdi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin, 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.



BBC'nin haberine göre, Oaxaca Valisi Alejandro Murat, deprem nedeniyle eyalette 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Meksika Sivil Savunma Şefi Luis Felipe Puente, depremde Chiapas eyaletinden 4, Tabasco eyaletinde de 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Öte yandan Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto da depremin büyüklüğünün 8,2 olduğunu açıkladı.



Depremin ardından 62 artçı deprem kaydedildiğini ve 24 saat içinde 7,2 büyüklüğünde bir artçı deprem olabileceğini açıklayan Nieto, bu depremin, son yüzyılda ülkeyi etkileyen en büyük deprem olarak sayılan 1985 depreminden daha büyük olduğunu dile getirdi.



Deprem nedeniyle 1 milyon evde elektrik kesintisi olduğuna ancak bunların 800 binine tekrar elektrik sağlandığına dikkati çeken Nieto, yaklaşık 50 milyon Meksikalının depremi hissettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.



Oaxaca Valisi Alejandro Murat, bölgede bir otelde ciddi hasar meydana geldiğini, otelde bulunanların bir kısmının kaçmayı başardığını ve yetkililerin herhangi bir can kaybı olup olmadığını araştırdığını ifade etti.



Ülkede birçok ev deprem nedeniyle yıkıldı. Depremde, ülkenin güneyindeki Oaxaca ile güneydoğusundaki Chiapas'da ciddi hasar oluştuğu belirtildi.



Yetkililer, Chiapas'ın Puerto Madero kentinin tsunami tehlikesine karşı tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Yetkililer, Puerto Maderoluların otobüslerle barınaklara taşındığını kaydetti.



Chiapas Eyaleti Valisi Manuel Velasco, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 dakika süren deprem sonucu Chiapas'da hastane binaları, evler ve okullarda çatlaklar oluştuğunu ve San Cristobal'da da bir alışveriş merkezinin ağır hasar gördüğünü söyledi.



Bu arada, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle Meksika açıklarında oluşan dalgaların 1 metreye ulaştığını duyurdu. Merkez, Ekvador, El Salvador, Guatemala'da bir metre veya daha az dalgalar oluşabileceğini duyurdu.



USGS ile çalışan ABD'nin California eyaletinden Sismolog Lucy Jones, küçük çapta tsunamilerin yaşanabileceğini ancak bu dev dalgaların California ve Hawaii'yi etkileyeceğini düşünmediğini belirtti. Jones, tsunaminin oluşması için 8 büyüklüğünün küçük olduğuna işaret etti.



Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu.





Deprem Guatemala'yı da salladı



Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales da ulusal televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Meksika sınırı yakınındaki San Marcos eyaletinde, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgi aldığını ancak bunu henüz doğrulayamadığını ifade etti.



Morales, deprem nedeniyle paniğe kapılan halka sakin olmaları çağrısı yaptı.



Meksika'da 19 Eylül 1985'te başkent Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde en az 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.