81 kişiyi taşıyan uçak düştü. 3 futbolcu yaralı kurtuldu

İçinde Brezilya takımının oyuncularının da olduğu uçak düştü

LAMIA Havayolları'na bağlı RJ85 tipi bir yolcu uçağının Bolivya'dan Kolombiya'ya giderken düştüğü öğrenildi. Uçakta 72 yolcu ve 9 mürettebat vardı.



Alınan bilgiye göre uçakta bugün Atletico Nacional takımı ile maç yapacak olan Brezilya'nın Chapecoense takımının oyuncuları da bulunuyordu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kolombia Ulusal Afet ve Risk Yönetimi, uçakta yaralı kurtulan kişilerin de olduğunu ve onların hastanelere kaldırıldığını belirtti.



Uçağın Bolivia'nın Viru Viru Uluslararası Havalimanı'nından kalktığı ve Kolombiya'nın Jose Maria Cordova de Rionegro Havalimanı'na doğru gittiği öğrenildi.



Kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Düşen uçaktan 3 futbolcu yaralı kurtuldu



Kolombiya'nın Medellin şehri yakınlarında içinde Brezilya takımı Chapecoense'nin bulunduğu uçağın düşmesinin ardından bölgede hemen arama ve kurtarma çalışmaları başlamıştı.



Yerel ve Brezilya basınında çıkan haberlere göre şu an için 3 futbolcunun yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Chapecoense'nin 2 kalecisi Danilo ve Follmann'ın yansıra sol bek Alan Ruschel'in de kazadan yarılı olarak kurtulduğu ve hastenede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.



Chapecoense takımında bazı oyuncuları ise sakatlıklar, cezalar nedeni ile teknik direktör Caio Junior tarafından kadroda yar almadı. Bu isimler ise; Baby, Demerson, Marcelo Boeck, Andrei, Hyoran, Martinuccio, Nivaldo ve Rafael Lima olduğu belirtildi.



Brezilya basınında yer alan haberlere göre uçakta 95 kişinin olması bekleniyordu ama düşen uçakta 72 kişi vardı. Bunların 48'i Chapecoense takımı kafilesi, 21 gazeteci, 3 misafir ve cabin görevlilerinden oluştuğu bilgisi veriliyor.