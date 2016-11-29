81 kişiyi taşıyan uçak düştü. İçinde futbolcular da vardı

İçinde Brezilya takımının oyuncularının da olduğu uçak düştü

LAMIA Havayolları'na bağlı RJ85 tipi bir yolcu uçağının Bolivya'dan Kolombiya'ya giderken düştüğü öğrenildi. Uçakta 72 yolcu ve 9 mürettebat vardı.



Alınan bilgiye göre uçakta bugün Atletico Nacional takımı ile maç yapacak olan Brezilya'nın Chapecoense takımının oyuncuları da bulunuyordu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kolombia Ulusal Afet ve Risk Yönetimi, uçakta yaralı kurtulan kişilerin de olduğunu ve onların hastanelere kaldırıldığını belirtti.



Uçağın Bolivia'nın Viru Viru Uluslararası Havalimanı'nından kalktığı ve Kolombiya'nın Jose Maria Cordova de Rionegro Havalimanı'na doğru gittiği öğrenildi.



Kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



