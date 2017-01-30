93 yaşındaki 130 eşli adam öldü. Geride hamile eşler kaldı

Nijerya'da 93 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Adamı ilginç kılan ise 130 karısının olması

Nijerya'dan ilginç bir haber geldi. Alınan bilgiye göre 130 karısı olduğu öğrenilen Muhammed Bello Ebubekir isimli şahıs hayatını kaybetti. Ebubekir'in öldüğünde 93 yaşında olduğu öğrenildi.



Rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ebubekir'in eşlerinden bazılarının da hamile olduğu öğrenildi.



Ebubekir, 2008 yılında medyanın odağı haline gelmişti. O dönem 86 karısı bulunan Ebubekir'in ölümüne kadar bu sayının 130'a yükseldiği öğrenildi.



2008 yılında BBC'ye bir röportaj veren Ebubekir'in eşleri, Ebubekir'e şifa bulmak için gittiklerini ve daha sonra da evlendiklerini söylemişlerdi.



O dönem Ebubekir, 4 kadından fazlasıyla evlendiği için hapis cezası almıştı. Ebubekir ise yaptığı açıklamada kadınların kendisine geldiğini ve bunu Allah'ın yapmasını istediğini ileri sürmüştü.



Ebubekir'in 130 eşinden ise 203 çocuğu bulunuyor.