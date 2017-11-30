AB'den FETÖ açıklaması: Terör örgütü olarak görmüyoruz

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Gülen yapılanmasını terör örgütü olarak görmediklerini ve tutumlarını değiştirmek için "sağlam" bir kanıta ihtiyaç duyduklarını söyledi

Avrupa Birliği, Gülen yapılanmasını terör örgütü olarak kabul eden Türkiye ile aynı görüşü paylaşmadığını ve bu tutumunu değiştirmek için "sağlam" bir kanıt sunulmasına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.



DW Türkçe'de yer alan habere göre; AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Reuters'a verdiği röportajda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demecinde Gülen yapılanmasına Türk hükümetinin verdiği isim olan "FETÖ" (Fethullahçı Terör Örgütü) kısaltmasını kullanan de Kerchove, "Biz FETÖ'yü bir terör örgütü olarak görmüyoruz ve AB'nin bu konudaki pozisyonunu yakın gelecekte değiştireceğine inanmıyorum" dedi.



"BYLOCK YETERLİ DEĞİL"



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'de ByLock mobil uygulamasını kullandığı için tutuklanan kişilere de değinen De Kerchove, "Yalnızca bir uygulama indirilmiş olması gibi ikinci derecede öneme sahip kanıttan ziyade, bu kişilerin olaya müdahil olduğunu gösteren somut, sağlam verilere ihtiyaç var" dedi.



Türkiye'deki gözaltıları eleştiren Almanya, Ankara'nın Fethullahçı yapılanması ya da darbe girişimiyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü kişileri iade etmeyi reddediyor. Röportajda bu konuya da değinen De Kerchove, "İade kararı üye ülkelerin elindedir ve çoğu zaman yargı, bağımsız yargı somut kanıtlara ihtiyaç duyar" dedi.