AB'den idam açıklaması: Kırmızı çizgilerin en kırmızısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, idamı yeniden getirmesi durumunda Türkiye’nin AB içerisinde yerinin olmayacağını söyledi

Alman Rheinische Post gazetesine konuşan Juncker, 16 Nisan referandumu sonrasında AB’nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi yönündeki görüşleri “Bu sembolik siyaset olur” dedi. Türkiye-AB müzakerelerinin zaten defacto olarak donmuş durumda olduğunu kaydeden Juncker, ilişkilerin kesilmesine AB Komisyonunun değil, üye ülkelerin karar verdiğini söyledi. Juncker, kendisinin ise diyalog kanallarının açık olmasından yana olduğunu vurguladı.



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