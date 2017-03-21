AB'den Türkiye eleştirisi: Başkanlık planı AB'ye sırt çevirmektir

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye'nin AB'den giderek uzaklaştığını söyledi. Hahn, Ankara ile sürdürülen üyelik müzakerelerine de son verilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.
Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye'nin AB üyeliğinin "giderek gerçek dışı" olmaya başladığını söyledi. Hahn Alman basınına verdiği demeçte, "Türkiye'nin uzun zamandır AB'den uzaklaşmakta olduğunu" belirtti ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter tutumu ve Anayasa'yı değiştirerek başkanlık sistemine geçme planları AB'ye sırt çevirmektir” dedi.
AB Komisyonu üyesi Hahn, AB ülkelerinin yakında Ankara ile sürdürülen üyelik müzakerelerine son verilmesini görüşmelerinin ihtimal dâhilinde olduğunu belirtti. Hahn, Aralık ayında üyelik görüşmelerinin sürdürülmesi yönünde karar aldıklarını, ancak güncel gelişmelerin ışığında yeniden durum değerlendirmesi yapabileceklerini dile getirdi. Hahn, Türk siyasilerinin Nazi yöntemi benzetmelerini sert bir dille yanıtladı.
Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vize muafiyeti uygulanmasının şuan düşünülemeyeceğini belirten Hahn, Türkiye'nin terör ile mücadele yasasını değiştirmeyi ve muhalefetle iktidarı eleştirenleri takibata uğratmamayı reddettiği sürece vize muafiyeti olmayacağını sözlerine ekledi.