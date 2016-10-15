ABD, bu telefonu uçaklarda yasakladı

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Samsung Galaxy Note 7 model cep telefonlarının uçaklara sokulmasını yasakladı

Samsung'un geçtiğimiz günlerde üretimini durdurduğunu açıkladığı Samsung Galaxy Note 7 marka telefonlarının, pillerinin ısınarak patlamaya yol açtığı, kullanıcılarına ve eşyalarına zarar verme riski olduğu belirtildi. ABD sivil havacılık dairesi FAA da (Federal Aviation Administration) geçtiğimiz günlerde uçak yolcularının, seyahat sırasında söz konusu telefonları kapatmalarını ve şarj etmemelerini istemişti. ABD Ulaştırma Bakanı Anthony Foxx, "Bu telefonları uçaklarda yasaklamanın bazı yolcular için sorun yaratacağının farkındayız ancak; uçuş güvenliği en önemli önceliğimizdir. Uçakta olası bir yangın, bir çok kişinin hayatını riske sokar" dedi.