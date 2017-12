ABD'de bombalı saldırı: Yaralılar var

New York'ta Times Meydanı'na yakın mesafedeki otobüs terminaline boru bombasıyla saldırı düzenlendi. Yaralıların da olduğu olayda, bir şüpheli gözaltına alındı

New York polisi, Manhattan'da sebebi henüz bilinmeyen bir patlama gerçekleştiğini duyurdu. 41'inci Cadde'nin üzerindeki patlama, ünlü Times Square Meydanı'nın (42'nci Cadde) hemen yanı başında meydana geldi.



Patlama sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. New York Polis Departmanının açıklamasında A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi. ABC News'in polis kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, olası bir boru bombası, terminalin zemin katının altındaki bir geçitte patlatıldı.



Patlama sonrası yaralı sayısıyla ilgili çelişkili bilgiler geçiyor. ABD medyasında çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, New York İtfaiye Dairesi olay yerinde bir kişinin hafif yaralandığını açıkladı.



1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Amerikan medyasının geçtiği bilgilere göre olayla ilgili bir şüpheli gözaltında. ABD medyası, gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bomba yeleği çıktığı bilgisini geçiyor.



Patlamanın terör saldırısı olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.