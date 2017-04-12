ABD'de inanılmaz olay! Bu kez tecavüz kadından geldi

ABD'de inanılmaz olay! Bu kez tecavüz kadından geldi

ABD’nin Ohio eyaletinde inanması güç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Brittany Carter isimli bir kadın, bindiği  taksinin şoförüne bıçak zoruyla tecavüz etti.


Geçtiğimiz ocak ayında yaşandığı belirtilen olayda  Brittany Carter isimli genç kadın bir taksi çağırdı. Taksiye arkadaşı Cory Jackson ile birlikte bindi.

Ne olduysa bundan sonra oldu. Cory Jackson taksi şoförünün boğazına bıçak dayadı ve o sırada Brittany Carter adama tecavüz etti.

Taksicinin 32 dolarını da alan ikili kayıplara karıştı. Kimliği açıklanmayan taksi şoförünün olayı polise bildirmesinin ardından genç kadın tutuklandı. Şuç ortağı ise hala aranıyor.

Polis yaptığı açıklamada kadının ve arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediklerini belirtti.
Etiketler; #abd #tecavüz #kadın tecavüz
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