ABD'de konsere silahlı saldırı: En az 20 ölü!

ABD'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişinin öldüğü, 100'den fazla yaralının olduğu Las Vegas Polis Departmanı tarafından duyuruldu

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir müzik festivalinde yükselen otomatik silah sesleri duyuluyor.



SWAT ekiplerinin müdahale ettiği olayda bir şüphelinin öldürüldüğü Las Vegas polisi tarafından yapılan twitter paylaşımında duyuruldu.



Saldırıdan sonra güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan McCarran Havalimanının kısmen açıldığı bildirildi.



Las Vegas Polis Departmanı tarafından paylaşılan son tweette ise polisin bölgede başka saldırgan olmadığını düşündüğü duyuruldu.





En az 20 ölü



ABD'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişinin öldüğü, 100'den fazla yaralının olduğu Las Vegas Polis Departmanı tarafından duyuruldu.



Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede patlayıcı olduğu bilgisi gerçek dışıdır. Tehdidin geçtiği konusunda son derece eminiz. Olayın terör saldırısı olup olmadığını bilmiyoruz. Yaralılar arasında 2 polis memuru da var ve birinin durumu kritik. Hayatını kaybeden polis memurları da var. Şu anda Las Vegas sakinlerinden kendilerini korumalarını istiyoruz. En azından böyle bir olay sonrasında insanların güvenlik önlemlerini arttırmalarında yarar var." denildi.