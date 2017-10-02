ABD'de konsere silahlı saldırı: En az 50 ölü

ABD'nin Las Vegas kentindeki bir konsere silahlı saldırı düzenlendi... Saldırgan otelin 32. katından kalabalığın üzerine ağır silahla ateş açtı. Korkunç saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 400'den fazla kişi yaralandı

Las Vegas polisi, ABD'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin 50, yaralıların da 400 kişiyi aştığını duyurdu.



Las Vegas’ta düzenlenen bir country müzik festivalinde seyircilerin üzerine, bir otelin 32. katından ateş açarak en az 50 kişiyi öldürürken 400’ün üzerinde kişiyi yaralayan 64 yaşındaki Stephen Paddock polis tarafından vurularak ele geçirildi.



Clark ilçesi şerifi Joseph Lombardo yaptığı açıklamada saldırganın yalnız hareket ettiğini ve her hangi bir silahlı gruba üye olduğunun düşünülmediğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump saldırıya Twitter üzerinden tepki göstererek, “Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunarım.” dedi.



Saldırganın kardeşi Eric Paddock ise yaptığı açıklamada ailesinin son derece şaşkın olduğunu belirterek, “O sadece normal bir insandı, onu bu saldırıya iten şeyin ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.” dedi.



Las Vegas Polis Departmanından yapılan açıklamada, iki polis memurunun olay yaralandığı, bir polisin olayı hafif yaralarla atlatırken diğerinin durumunun ameliyat sonrasında stabil olduğu duyuruldu.