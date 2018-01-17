ABD'de korkunç olay: 13 çocuk böyle bulundu!

ABD'de bir aile 13 çocuğunu evlerinde yatağa zincirle bağlayarak işkence yaptı. Olay, çocuklardan birinin kaçmasıyla ortaya çıktı

ABD'de inanılması güç bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre California eyaletinde 17 yaşındaki bir kız çocuğu polise giderek evden kaçtığını söyledi. 12 kardeşinin anne ve babası tarafından esir tutulduğunu söyleyen genç kızın ifadeleri sonrası polis eve operasyon düzenledi.





Eve giden polis 57 yaşındaki David Allen Turpin ve 49 yaşındaki Louise Anna Turpin'i evinde 13 çocukla buldu. Yaşları 2 ile 29 arasında olan çocukların pislik içinde oldukları ve yataklarına asma kilitler ve zincirlerle bağlanmış oldukları tespit edildi.





Polis evin çok pis koktuğunu belirtirken, yaşları 18-29 arasında değişen yetişkin çocukların da olmasında dolayı şaşkınlık yaşadı. Çocukların aşırı zayıf olduğu öğrenilirken, çocukların ilk isteği ise yemek oldu. Çocuklar sağlık ekiplerinin desteğiyle hastanede tedavi altına alınırken, hastane çalışanları ise gördüklerinin inanılır gibi olmadığını söylüyor.





Cani çiftin komşuları ise onlar hakkında fazla bir şey bilmediklerini, sadece arada markete gidip alışveriş yaptıklarını gördüklerini söylüyor.