ABD'de korkunç olay: 13 çocuk böyle bulundu!

ABD'de bir aile 13 çocuğunu evlerinde yatağa zincirle bağlayarak işkence yaptı. Olay, çocuklardan birinin kaçmasıyla ortaya çıktı

ABD'de korkunç olay: 13 çocuk böyle bulundu!

ABD'de inanılması güç bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre California eyaletinde 17 yaşındaki bir kız çocuğu polise giderek evden kaçtığını söyledi. 12 kardeşinin anne ve babası tarafından esir tutulduğunu söyleyen genç kızın ifadeleri sonrası polis eve operasyon düzenledi.


Eve giden polis 57 yaşındaki David Allen Turpin ve 49 yaşındaki Louise Anna Turpin'i evinde 13 çocukla buldu. Yaşları 2 ile 29 arasında olan çocukların pislik içinde oldukları ve yataklarına asma kilitler ve zincirlerle bağlanmış oldukları tespit edildi.


Polis evin çok pis koktuğunu belirtirken, yaşları 18-29 arasında değişen yetişkin çocukların da olmasında dolayı şaşkınlık yaşadı. Çocukların aşırı zayıf olduğu öğrenilirken, çocukların ilk isteği ise yemek oldu. Çocuklar sağlık ekiplerinin desteğiyle hastanede tedavi altına alınırken, hastane çalışanları ise gördüklerinin inanılır gibi olmadığını söylüyor.


Cani çiftin komşuları ise onlar hakkında fazla bir şey bilmediklerini, sadece arada markete gidip alışveriş yaptıklarını gördüklerini söylüyor.

Etiketler; #abd #çocuk işkence
Önceki Haber
Daha 22 yaşında ama yaşadıkları tam bir dram
Sonraki Haber
Arkadaşını dövdü, sosyal medyadan canlı yayınladı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.