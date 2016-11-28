ABD'de yüzde 85, 'kutuplaşma arttı' diyor

ABD'de yapılan son araştırma, halkın yüzde 85'inin temel konularda önceki senelere göre daha keskin şekilde ayrıştığını gözler önüne serdi

ABD'nin kamuoyu araştırma şirketi ORC'nin CNN televizyonu ile 17-20 Kasım arasında yaptığı ankete göre, halkın büyük bir kısmı temel konularda farklı düşünüyor.



Araştırmaya katılanların yüzde 50'sinden fazlası ABD'deki demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını belirtirken, her 10 kişiden en az 8'i, yönetimi ocak ayında devralacak Cumhuriyetçilerin, Demokratların bazı politikalarını da ajandalarına almalarını istiyor.



TEK PARTİNİN HAKİMİYETİ ÜLKE İÇİN İYİ Mİ?



Hem ABD Kongresinde hem de Beyaz Saray'da tek partinin hakim olduğu bir yönetimin ülke için iyi olup olmadığı sorusu ise halkın farklı fikirler taşıdığını ortaya koyan diğer bir unsur olarak ön plana çıktı.



Ankette yer alanların yüzde 49'u yasama ve yürütme organında tek partinin bulunmasının ABD için iyi olduğunu belirtirken, diğer yüzde 49'u ise bunun ülke için kötü olacağı yanıtını verdi.



"TRUMP YENİ DESTEKÇİLER KAZANMALI"



Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump'ın kendisine oy verenlerin dışında yeni destekçiler kazanmasını isteyenlerin oranı da yarıdan fazla.



Katılımcıların yüzde 40'ı, Trump'ın seçimlerde kendisini destekleyenlerin onayladığı politikalara odaklanmasını isterken, yüzde 53'lük bir kesim ise popüler oyları kazanamayan Trump'ın yeni taraftarlar edinebileceği politikalar gütmesini istiyor.



"ABD KESİN BİR ŞEKİLDE KUTUPLAŞTI"



Halkın genel algısı ise ABD'nin keskin bir şekilde kutuplaştığı yönünde. Ülkenin önceki yıllara göre temel sorunlarda daha da ayrıştığını düşünüp düşünmediklerine dair soruya katılımcıların yüzde 85'i evet yanıtını verirken, ayrışmanın fazla olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 14. Herhangi bir kutuplaşmanın olmadığını ise yüzde 1'lik kesim iddia ediyor.