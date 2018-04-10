ABD'deki uzay kampına katılan tek Türk

Honeywell'in tüm dünyadan öğrencilere astronotlar gibi bir eğitim alma ve bilim - teknoloji temelli liderlik becerilerini geliştirme fırsatını sunduğu burs programı; Honeywell Liderlik Akademisi (Honeywell Leadership Challenge Academy- HLCA), Amerika’nın Huntsville kentinde bulunan ABD Uzay & Roket Merkezi’nde (USSRC) gerçekleştirildi. Bu yıl 35 ülkeden 325 öğrencinin katıldığı programa, Türkiye’den katılma hakkı kazanan tek isim ise lise üçüncü sınıf öğrencisi Selin Turhan oldu

Bağlantılı endüstriyel teknolojilerin önde gelen global sağlayıcılarından Honeywell (NYSE: HON), Honeywell Liderlik Akademisi (HLCA) programının bir parçası olarak Alabama, Huntsville'deki ABD Uzay ve Roket Merkezi'nde (USSRC) düzenlenen uzay kampına Türkiye'den bir öğrenci gönderdi.



İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi Selin Turhan, Honeywell'in gençleri Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında kariyerleri keşfetmeye teşvik etmek için hazırladığı akademinin bu yılki programına katıldı. Turhan, bu yıl Şubat ve Mart aylarında iki hafta boyunca gerçekleştirilen 2018 Akademi'de yer alan 35 ülkeden 325 öğrenciden biriydi.



16 – 18 yaş arasındaki lise öğrencilerinin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularındaki yetkinliklerini geliştirmeyi, onlara bilimi sevdirmeyi, ileride başarılı bir lider olabilmeleri için gereken becerileri edinmelerini amaçlayan program Amerika’nın Huntsville kentinde düzenlendi.



Titiz bir başvuru ve değerlendirme süreci sonrasında, akademik başarı ve sosyal faaliyetlere katılımın da dikkate alındığı detaylı incelemeler neticesinde, bu yıl 35 ülkeden 325 öğrenci programda yer aldı.



24 Şubat - 9 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen HLCA kapsamında; teknoloji ve bilim odaklı atölyeler, dersler ve yenilikçi çalışmalar yapıldı. Ekipler oluşturarak kendi roket modellerinin tasarımı, inşası ve testini gerçekleştiren katılımcılar; astronot simülasyon eğitimlerine, kodlama programlarına, mekik misyonlarına, ay yürüyüşüne, bilimsel deneylere ve diğer eşsiz faaliyetlere katıldı. Gençler ayrıca bilim insanları, mühendisler ve eski astronotlarla bir araya geldi.





SELİN PİLOT OLMAK İSTİYOR



Honeywell Leadership Challenge Academy ile kendisine gelecekteki mesleği için ilham verecek bir ‘anı’ edindiğini anlatan programın Türkiye’den katılan tek temsilcisi Selin Turhan, “Kamptaki ilk gün gruplara ayrıldık. Her gruba havacılık, acil durumlarda kritik karar alma, roket yapma ve programlama, uzay gemisi fırlatma, mühendislik ve kodlama gibi bazı görevler verildi. Bu görevler ileride yapmak istediğim pilotluk mesleğiyle birebir uyuştuğundan böyle bir deneyim benim için büyük bir şanstı. Gelecekte seçmek istediğim meslekten tam olarak emin olmamı sağladı. Program sayesinde uzaya çıkmış mekikleri gördüm. Uzaya gitmiş astronotların konuşmacı oldukları panellere katıldım. Konuşmacılardan birisi ‘Kendinize ilham olacak bir anı bulun’ demişti. Ben bu kampta ilham olacak anımı buldum. Desteklerinden dolayı Honeywell’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.





"HENÜZ MEVCUT OLMAYAN İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP İŞ TÜRLERİNDE ÇALIŞACAKLAR"



Dünya Ekonomik Forumu'nun projeksiyonuna göre bugün ilkokula başlayan öğrencilerin yüzde 65'inin gelecekte; henüz mevcut olmayan, ileri teknolojiye sahip iş türlerinde çalışacağına ve bu program ile Honeywell'in gençlere yarının işleri ile ilgili ilham verdiğine dikkat çeken Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş konuyla ilgili, “Honeywell dünyayı daha akıllı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir kılmak için fiziksel ürünler ile yazılım çözümlerini buluşturan sektör lideri bir şirket. Dünyamız, karmaşık zorluklara çözüm üretebilen parlak beyinlere ihtiyaç duyuyor. Öyleyse, geleceğin parlak zihinli kuşaklarının okullarından mezun olurken STEM endüstrilerinde bir kariyer hedeflemeleri için teşvik edilmesini sağlamak amacıyla şimdiden yatırım yapmamız önemlidir" dedi.



A.B.D Uzay ve Roket Merkezi işbirliği ile geliştirilen program kapsamında ilk başladığı 2010 yılından bu yana yedisi Türkiye’den olmak üzere Honeywell çalışanlarının toplam 2 bin 91 öğrencisine burs verildi. Burs ücreti, yeme-içme ve konaklama ile program malzemeleri Honeywell ve Honeywell çalışanları tarafından yapılan finansal katkılarla karşılanıyor.