ABD'den Afrin açıklaması: Türkiye bizi uyardı!

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin güvenliği konusunda meşru endişeleri olduğunu söyledi. Mattis, Türkiye'nin Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce ABD'yi uyardığını da belirtti

ABD'den Afrin açıklaması: Türkiye bizi uyardı!

Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere açıklama yapan Mattis, "Türkiye NATO üyesi. Sınırları içinde etkin direniş olan tek NATO ülkesi ve Türkiye'nin güvenlik konusunda meşru endişeleri var" dedi.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyini vurmadan önce ABD'yi uyardığını belirten Mattis, iletişimin telefon konuşması aracılığıyla üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleştiğini ifade etti.

Mattis, YPG'yle ilgili olarak da, "Etkin bir güç olduklarını kanıtladılar. Onlara binlerce kayba mal oldu ama onları gördünüz. Koalisyonun desteğiyle IŞİD'i Suriye'de sildiler" diye konuştu. DEAŞ'a karşı başarının Türkiye'nin birçok endişesini gidermediğini belirten Mattis, Ankara'nın çatışmanın Suriye sınırlarını aşacağı konusunda endişeli olmasının anlaşılır olduğunu söyledi.

Mattis, Türkiye'nin operasyonu nedeniyle Suriye'deki Amerikalı askerlerin risk altında olmadığını da kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #türkiye #afrin #zeytin dalı #abd
Önceki Haber
TSK'nın Afrin'de beton bariyer taktiği
Sonraki Haber
Muğla'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.