ABD'den iki Bakanımıza yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri, ABD'li pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasında payları bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı aldı. Washington'ın bu hamlesine Ankara sert tepki gösterdi

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Amerikalı din adamı Pastör Andrew Brunson’ın tutukluğunda kilit rol oynadıklarını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine koydu. Washington’dan gelen bu hamleye Ankara “Hiçbir amaca hizmet etmeyecek bu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” ifadesiyle tepki gösterdi.

İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİASI

Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu, ABD’de Küresel Magnitsky Yasası olarak anılan yasa kapsamında hakkında yaptırım kararı çıkartılan ilk Türk yetkililer oldu. OFAC tarafından alınan karara göre bakanlar Gül ve Soylu ABD’deki mal varlıklarına el konulması öngörülüyor. Bu kararla, ABD vatandaşlarının Gül ve Soylu ile ticaret yapması da yasaklanmış oldu.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu için şu ifadeler kullanıldı: “Bu yetkililer, ciddi insan hakları ihlallerinde sorumluluğu bulunan Türk hükümetine bağlı kurumlarda lider konumda görev yapıyor. Türkiye’nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mensupları ciddi insan hakları ihlallerine müdahil olan bir yapının liderleri olarak 13818 sayılı başkanlık kararnamesi uyarınca yaptırım listesine eklenmiştir.”

BEYAZ SARAY: KANIT GÖRMEDİK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ABD yönetiminin Gül ve Soylu hakkında aldığı kararı açıklarken şunları söyledi: “Pastör Brunson’ın yanlış bir şey yaptığına dair herhangi bir kanıt görmedik. Brunson’ın Türk hükümetinin adil olmayan kararının kurbanı olduğuna inanıyoruz. Başkan’ın talimatıyla Hazine Bakanlığı Brunson’ın tutukluğunda lider rol oynayan Adalet ve İçişleri bakanlarına yaptırım uygulama kararı almıştır.”

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuckin, karara ilişkin yaptığı açıklamada Pastör Brunson’ın Türkiye’deki tutukluğunun devamının kabul edilemez olduğunu söyledi. Mnuckin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin bir an önce Pastör Brunson’ın serbest bırakılmasını beklediğini kuvvetli bir biçimde ortaya koyduğunu hatırlattı.

PENCE: BRUNSON SERBEST KALANA KADAR SÜRECEK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'ın ABD'li Papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle yaptırım kararını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek” ifadesini kullandı.

POMPEO ÖNCEDEN BİLDİRDİ

BEYAZ Saray’ın Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacağına dair Ankara’ya ilk bildirimi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları dün saat 16.18’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştüğü ve görüşme talebinin Pompeo’dan geldiği bilgisini paylaştı. İki bakan arasında 6 gün içinde yapılan bu üçüncü telefon görüşmesinin, ABD’nin aldığı yaptırım kararıyla ilgili olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre Pompeo, Brunson Türkiye’den ayrılmasına izin verilmediği için Washington yönetiminin iki Türk bakana yaptırım kararı aldığını bildirdi.