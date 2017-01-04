ABD'den itiraf gibi açıklama: Uçaklar havalandı ancak vurmadı

ABD'den El Bab'da yürütülen operasyonla ilgili bir açıklama geldi

Türkiye'den ABD'ye yönelik uçakların DEAŞ'ı bombalamadığına dair, sadece uçak geri döndüğüne dair eleştirileri doğru çıktı. El Bab operasyonu ile ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Türkiye'nin isteği üzerine koalisyon uçaklarının havalandığını ancak sadece güç gösterisi yaparak, ateş açmadan geri döndüklerini söyledi.



Cook, yaptığı basın toplantısına İstanbul Reina'daki saldırıyı kınayarak başladı. IŞİD'in kan kaybettikçe böyle saldırılara başladığını belirten Cook, ancak bu saldırıların kendilerini DEAŞ'la mücadele konusunda geri koymayacağını söyledi.



Geçen hafta El Bab'ta DEAŞ'ın ateşi altında kalan Türk askerlerine, Türkiye'nin talebi doğrultusunda hava desteği verilmesi ile ilgili bir soruya da yanıt veren Cook, koalisyon uçaklarının o gün Türkiye'nin talebi ile havalandığını söyledi. Başka bir soruya da yanıt veren Cook, hava saldırısı yapılmadığını sadece uçakların güç gösterisi yapıp geri döndüğünü kabul etti. Neden hava saldırısı yapılmadı sorusuna ise Cook, elinde operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi olmadığını söylerek yanıt verdi.



Türkiye'nin El Bab konusundaki fedakarlıklarını gördüklerini de ileri süren Cook, bu konuda Türkiye'nin yaptığı her şeyi de desteklediklerini anlattı.



Bir gazetecinin 'Türkiye'nin El Bab'da IŞİD'e karşı hava desteği isteğinin sonuçsuz kalması Obama yönetiminin örgütle mücadelede müttefikleri bir arada tutma konusunda başarısız olduğunun göstergesi değil mi?' sorusuna da yanıt veren Cook, kendisinin öyle düşünmediğini anlattı. Türk müttefikleriyle konuştuklarını da belirten Cook, Türkiye ile koordinasyon içinde olduklarını ve bunu da sürdüreceklerini ifade etti.



Amaçlarının DEAŞ'ı yok etmek olduğunu ve Türkiye'nin de aynı amacı taşıdığını belirten Cook, Reina saldırısını da hatırlatarak Türkiye'nin bunu için çok gerekçesi olduğunu da söyledi. Türkiye'ye yardım etmek için kendilerinin de koalisyon güçlerinin de elinden geldiğini yaptığını iddia eden Cook, bunun amacının sadece IŞİD'i Irak ve Suriye'den kovamak değil, yurt güvenliği için de olduğunu söyledi.





