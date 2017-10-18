ABD'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz karmaşık!

ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi sürerken, ABD'den Türkiye ile ilgili bir açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ilişkilere yönelik bir açıklama yaptı. Basın toplantısında bir gazetecinin kendisine sorduğu "Sizin değerlendirmenize göre, Türkiye bir müttefik gibi mi davranıyor?" sorusuna yanıt veren Nauert, Türkiye ile ilişkilerin bazı zamanlarda karmaşık olduğunu söyledi. Sadece Türkiye ile değil, dünya genelindeki ülkelerle ilişkilerinin böyle olduğunu dile getiren Nauert, güçlü bir NATO müttefiki olarak bunu aşacakları yönünde iyimser olduklarını da dile getirdi.



Türkiye'de ABD çalışanlarının tutuklandığını hatırlatan Nauert, bunun durumu karmaşıklaştırdığını ve Türkiye'nin kendilerine hala bir kanıt sunmadığını belirtti.



Nauert sözlerine şöyle devam etti: "Yerel iki çalışanımız çok uzun olmayan bir zaman önce tutuklandı ve hala tutuklular. Türk hükümeti bize hala kanıt sunmadı. Türk hükümeti onların bir tür terör faaliyetine karıştığını iddia ediyor. Bu çok ciddi bir suçlama. Bu konuda kanıt görmeyi arzu ediyoruz, hala bu kanıtı görmedik. Kanıtları her neyse lütfen bize sunsunlar. Konuyu yakından izliyoruz, bizim çalışanlarımızın özellikle de kanıt olmadan tutuklanmalarını istemiyoruz."



Gazetecilerden birinin, tutuklu ABD çalışanlarından birinin avukatı ile görüşmesine izin verildiği yönündeki sözlerini de değerlendiren Nauert, personellerinden birinin nihayet avukatını görebilme şansı olduğunu ancak onun dışında bir gelişme görmediklerini de sözlerine ekledi. Daha çok gelişme, daha çok kanıt görmek istediklerini belirten Nauert, aynı zamanda öteki çalışanın da avukatıyla görüşebilmesini istediklerini belirtti.