ABD'den yeni tehdit: Brunson serbest bırakılmazsa...

Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin Rahip Andrew Brunson’ın acilen serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarının mesajını verdi. Tehditlerine devam eden Başkan Donald Trump da Türkiye’nin “iyi dostluk göstermediğini” söyleyerek, "Onun adına birini çıkardık, yardım ettik, biri bir yerden serbest bırakıldı. Onlar ise rahibi orada tutarak karşılık verdi. Adil değil, doğru değil" ifadeleri kullandı

Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye’ye yönelik bu tehditlerini kabine toplantısı sırasında dile getirdi. ABD Maliye Bakanı, “Onu acilen serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazlası var” dedi. Trump da toplantıda Türkiye'yi kastederek, “İyi bir dost olduklarını göstermediler” dedi. Trump, “Harika bir Hristiyan rahibi tutuyorlar. O suçsuz biri” dedi. Trump, Amerika'nın benzer bir durumda Türkiye'ye yardım ettiğini ancak NATO müttefikinin bunun karşılığını vermediğini söyledi. Trump, “Bizim harika rahibimizi tutmak istiyorlar. Onun adına birini çıkardık, yardım ettik, biri bir yerden serbest bırakıldı. Onlar ise rahibi orada tutarak karşılık verdi. Adil değil, doğru değil” ifadelerini kullandı.