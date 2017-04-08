ABD'nin Suriye saldırısı sonrası BM de gerildi

ABD'nin Suriye'yi füzelerle vurmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda gergin anlar yaşandı.
ABD, kimyasal silah kullanmakla suçladığı Suriye'yi vurdu. Suriye'nin Esad güçlerine bağlı üssüne çok sayıda füze atan ABD'nin bu tavrından sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü gündemle toplandı.
Toplantıda konuşan Rusya BM Büyükelçi yardımcısı Vladimir Safronkov, saldırıya tepki göstererek, ABD'nin uluslararası hukuku çiğneyen saldırılarının teröristleri cesaretlendirdiğini söyledi.
Safronkov'un bu sözlerine yanıt veren ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ise kimyasal silahlı saldırıdan Esad'ı sorumlu tutarak, "Artık ABD Esad'ın herhangi bir sonuçla yüzleşmeden kimyasal silah kullanmasını bekleyemez" şeklinde konuştu.
Haley, konuşmasında ABD'nin ölçülü bir adım attığını da belirterek, daha fazlasını yapmaya da hazır olduklarını ancak buna gerek kalmamasını umduklarını söyledi.
ABD, geçtiğimiz günlerde İdlib'te meydana gelen kimyasal silahlı saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutuyor. Suriye hükümeti ve Rusya ise yaptıkları açıklamada, Esad güçlerinin muhaliflere ait bir silah deposunu vurduğunu ve depoda zehirli gazlar olduğu için bu ölümlerin olduğunu savunuyor.