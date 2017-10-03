ABD saldırısını IŞİD üstlendi ama...

ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen saldırıda ölü sayısı 59'a yükseldi. Saldırıyı IŞİD üstlendi ancak yetkililer, saldırının örgütle bağlantısı olmadığı kanısında

ABD saldırısını IŞİD üstlendi ama...

ABD’nin Las Vegas eyaletinde, bir konser alanına kaldığı otelin 32. katından ateş açarak en az 59 kişinin ölümüne ve 400’den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan 64 yaşındaki Stephen Paddock, ABD tarihinin en ölümcül saldırısını gerçekleştirdi.

Saldırıdan sonra IŞİD olayı üstlenmesine rağmen yetkililer olayın örgütle bir bağlantısı olmadığı kanısındalar.

Sabıka kaydı bulunmayan Paddock’un babasının ise federal bir hapishaneden kaçmayı başarabilmiş bir banka soyguncusu olduğu ve FBI’ın en çok arananlar listesinde yer almış bir suçlu olduğu duyuruldu.

Etiketler; #abd #abd saldırı
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