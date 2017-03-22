ABD, Türkiye'yi de kapsayan o yasağın nedenini açıkladı

ABD, aralarında Türkiye'nin bulunduğu sekiz ülkeden yapılacak direkt uçuşlara getirilen elektronik cihaz yasağı kararını "güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi" gerekçesiyle aldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, ABD'nin sekiz ülkeden uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük cihazları yolcuların yanlarına almasını yasaklayan kararına ilişkin soruları yanıtladı.
AA'nın haberine göre, kararın "büyük ölçüde" Ulaşım Güvenlik Yönetimi (TSA) ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından alındığını aktaran Toner, "Bu karar, belirtilen hava alanlarından güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi sonucu alınmıştır" dedi.
Toner, terör gruplarının ticari uçakları hedef almaya devam ettiğini vurguladı. Terör gruplarının saldırılar için yeni yöntemler aradığını ifade eden Toner, bunlar arasında patlayıcı cihazların kaçakçılığının da olduğunu anlattı.
ABD Dışişleri Bakanlığının sınırlamanın getirildiği ülkelerle doğrudan irtibat halinde olduğuna değinen Toner, uygulamadan etkilenecek havayolu şirketlerinin yetkilileriyle de görüştüklerini sözlerine ekledi.
Elektronik cihaz sınırlaması İstanbul'un yanı sıra ABD'ye Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi ve Dubai'den gelecek ticari uçakları da etkileyecek.
ABD, sekiz ülkeden direkt uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yolcuların yanlarına almalarını yasaklayan bir karar almış, hemen ardından İngiltere hükümeti de Türkiye dahil altı ülkeden Birleşik Krallık'a doğrudan yapılan uçuşlarda, yolcuların bazı elektronik cihazları kabine almasının yasaklandığını duyurmuştu.
İNGİLİZ BASINI: YASAĞIN NEDENİ EL KAİDE
Öte yandan İngiliz basını da ABD ve İngiltere'nin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkelerden yapılan uçak seferleri için getirdiği kabinde elektronik cihaz yasağının nedeninin, El Kaide örgütü bağlantılı militanların saldırı ihtimali olduğunu yazdı.
BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere'de yayın yapan Times, Daily Telegraph ve Financial Times gazeteleri yasağı bugünkü sayılarında manşetlerine taşıdı.
Financial Times, Batılı istihbaratçıların, yasağın, ileri teknolojiyi içeren bomba yapımı konusunda uzman olarak görülen El Kaide'nin Yemen'deki kolunun yarattığı tehditler nedeniyle alındığını söylediğini yazdı.
"BÜYÜK HATA OLUR"
Daily Telegraph'ın haberinde ise hem Yemen'deki El Kaide hem de Somali'deki Eş Şebab örgütünden bahsedildi ve istihbarat örgütlerinin, militanların saldırı hazırlığı yaptığına dair bilgi edindiği belirtildi.
Telegraph haberinde şöyle denildi:
"İstihbaratın, Ocak ayında ABD özel komandoları tarafından gerçekleştirilen ve Arap Yarımadası El Kaidesi'ni hedef alan baskından geldiğine inanılıyor. ABD Başkanı Donald Trump o dönemde 'baskında önemli bilgilere erişildiğini' söylemişti. O dönemki haberlerde, Arap Yarımadası El Kaidesi'nden bomba yapıcı İbrahim el Asiri'nin, uçaklara sokulabilen, sıkıştırılmış bomba yapmaya çalıştığını belirtilmişti. ABD savunma uzmanlarının ayrıca, son haftalarda militanlar arasında, patlayıcıları bilgisayarda taşımak üzere yapılan konuşmaların arttığını tespit ettiği belirtiliyor. Geçen yıl, Eş Şebab örgütü, Somali'nin Mogadişu kentinden kalkan bir uçakta patlayıcı yüklü bir diz üstü bilgisayarı kullanarak, uçağın bir tarafından delik açılmasını sağlamıştı".
Times'ta yayımlanan analizde ise El Kaide'nin çekirdek kadrolarının oldukları gibi durdukları, bu süreçte "izledikleri, öğrendikleri ve bekledikleri", örgütü önemsemenin büyük hata olacağı belirtildi. Analizde hem DEAŞ hem de El Kaide gibi örgütler için, hava taşımacılığı alanındaki saldırı niyetinin sürdüğü aktarıldı.