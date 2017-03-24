ABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama da İtalya'dan

ABD ve İngiltere, bazı ülkelerden giden uçak lara elektronik cihaz kısıtlaması getirmişti. Kısıtlama uygulanan ülkelerden biri de Türkiye idi. Bu kısıtlamanın başka ülkelere sıçrayıp sıçramayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili İtalya'dan da bir açıklama geldi.

ABD, geçtiğimiz günlerde içinde Türkiye'nin de bulundu bazı ülkelere elektronik cihaz yasağı getirmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere de bu yasağa katılmıştı. Getirilen yasağın başka ülkelere de sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu olmuştu.Konuyla ilgili bir açıklama da İtalya'dan geldi. İtalya'dan yapılan açıklamada bu yasağı kendilerinin uygulamayacağı belirtildi.İtalya bu kararı ile güvenlik önlemlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini duyurmuş oldu.ABD daha sonra da İngiltere, güvenlik gerekçesi ile aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülke için elektronik cihaz yasağı koymuştu. Buna göre Türkiye'den bu ülkelere gitmek isteyen vatandaşlar, kabin içine dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar alamayacak.