ABD ve Kuzey Kore anlaştı, imzaları attı

Singapur'da gerçekleşen tarihi zirvede ilk kez bir Kuzey Kore Lideri, ABD Başkanı ile bir araya geldi. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke arasında kapsamlı bir anlaşmaya imza attı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un yaklaşık 40 dakika baş başa görüştü. İki lider daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Trump ve Kim "kapsamlı ortak mektuba" imza attılar.

İKİ LİDER TARİHTE İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

Tarihte ilk kez bir Kuzey Kore Lideri, ABD Başkanı ile bir araya geldi. Zirvenin en önemli gündem maddesi nükleer silahsızlanma.

"KAPSAMLI ORTAK MEKTUBA" İMZA ATTILAR

Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı ardından tören düzenleyerek imza attılar. Trump, "kapsamlı ortak mektuba" imza atıldığını ifade ederken, mektubun içeriğinin ise sonra açıklanacağını belirtti.



"HARİKA BİR İLİŞKİMİZ OLACAĞINDAN ŞÜPHE YOK"

ABD Başkanı Trump, "Başarılı bir görüşme olacak. Büyük bir şeref duyuyorum. Harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel. Geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu engelleri aştık ve bugün buradayız." dedi.

İki lider açıklamadan sonra baş başa bir görüşme yaptı. Trump ve Kim'in dışında sadece tercümanların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

TRUMP: GAZETECİLER GİTTİĞİNDE SANA BİR ŞEY ANLATACAĞIM

Trump "Harika hissediyorum. Harika bir görüşme gerçekleştireceğiz. Çok başarılı geçecek. Onur duydum, harika bir ilişkimiz olacak, şüphem yok" diye konuştu. Daha sonra da Kim'e "Gazeteciler gittiğinde sana bir şey anlatacağım" dedi.



KİM: BU NOKTAYA GELMEK KOLAY OLMADI

"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Kim de "Eski önyargılar ve geçmiş, daha ileri gitmemize engel teşkil etti ama hepsinin üstesinden geldik ve bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

Bu kritik zirvede ABD Başkanı Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders eşlik ediyor. Kuzey Kore liderinin heyetindeyse yakın bir danışmanın yanı sıra savunma ve dışişleri bakanları da yer alıyor. Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong da heyette bulunan isimler arasında.

TRUMP, KİM'İ BEYAZ SARAY'A DAVET EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet edeceğini ve nükleer silahtan arınma sürecinin hızlı bir biçimde başlayacağını söyledi.