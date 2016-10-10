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    • ABD'de seçim yaklaştıkça siyasetin dili bozuldu

    ABD'de seçimlere yaklaşılırken ikinci 'Başkanlık Tartışması' programı öncesinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Hillary Clinton'ın eşi Bill Clinton'la ilgili eski cinsel taciz iddialarını gündeme getirmek üzere basın toplantısı düzenledi

    10 Ekim 2016 Pazartesi 09:07
    ABD'de seçim yaklaştıkça siyasetin dili bozuldu
    ABD'de seçimler yaklaştıkça siyasetin dili de sertleşmeye başladı. Başkan adaylarından biri olan Donald Trump, rakibi Hillary Clinton'a eski eşi ile darbe vurmaya çalıştı. Trump, eski başkan Bill Clinton'un eski cinsel taciz iddialarını yeniden gündeme taşıdı ve tacize uğradığını iddia eden kadınlarla birlikte basın toplantısı yaptı. Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'la ilgili ortaya çıkan bir video ve ses kaydı, başkan adayını zora sokmuştu. Videoda Trump, evli bir kadınla ilişkisi gibi bazı itiraflarda bulunurken, kadınlarla ilgili müstehcen içerikli sözler de sarf ediyor.

    ABD'de 8 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'a karşı yarışan ve geçtiğimiz günlerde kadınlara yönelik müstehcen sözlerini içeren videosu Amerikan kamuoyunda büyük etki yaratan Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump, rakibi Hillary Clinton'a, eşi Bill Clinton üzerinden karşılık verdi. Trump, Clinton ile yapacağı ikinci Başkanlık Tartışması öncesi, ABD eski başkanlarından Bill Clinton'ı cinsel tacizle suçlayan dört kadınla Facebook üzerinden canlı yayını yaptı. Trump, 'Bu cesur dört kadın, burada olmak istedi' dedi. Trump ile birlikte basın toplantısı düzenleyen ve Bill Clinton'ı, başkanlığı döneminde kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan kadınlar, Donald Trump'ın kadınları cinsel olarak aşağılayan sözlerine karşı, 'söze değil icraata bakılması' mesajı vererek Trump'a yönelik eleştirilerin önünü kesmeye çalıştı. İkisi Trump'ın sağına, ikisi de soluna oturan kadınların Bill Clinton'a yönelik iddiaları yıllar önce de gündeme gelmiş ancak hukuki bir sonucu çıkmamıştı.


    TRUMP'I ZORDA BIRAKAN VİDEO

    Trump'ın başını ağrıtan video ve ses kayıtlarında, 2005 yılında 'Access Hollywood' adlı televizyon programının sunucusu Billy Bush ile Trump'ın bir otobüste yaptığı sohbet yer alıyor. Videoda Trump ve Bush, bir otobüsün içinde yaka mikrofonlarının açık olduğunun farkında olmadan sohbet ediyor. Bu sırada otobüsün dışında bulunan kamera, ikilinin konuşmasını kayıt altına alıyor. Sohbet sırasında Trump'ın evli bir kadınla ilişkisini, kendisinin nasıl kadınlardan hoşlandığını, zengin ve popüler bir kişi olmanın kadınlara yaklaşmayı kolaylaştırdığını anlattığı kayıtlarda, kadınlar hakkında müstehcen içerikli sözleri de duyuluyor. Daha sonra Trump ve sunucu Bush'un otobüsten inerkenki görüntüleri kameralara yansıyor.

    Trump, seçim kampanyası sitesinde 'Bu, soyunma odalarında yapılanlar gibi bir sohbet ve uzun yıllar öncesinden kalma. Bill Clinton, golf sahasında benimkilerden çok daha beter sözler söylemişti' diyerek kendisini savunmuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
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