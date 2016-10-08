Haber Kaynağı: DHA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin düzenlediği günlük basın toplantısına katılan IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türk askerlerinin yerel güçleri eğitmek için Musul yakınındaki Başika'da bulunmalarına ilişkin soruya McGurk, 'Bu konudaki temel ilkelerimiz çok açık. Irak'taki tüm askeri eylemler Irak hükümetinin tam rızası ve koordinasyonuyla olmalı. Biz de koalisyon olarak Irak hükümetinin rızası olmadan hiçbir şey yapmıyoruz' şeklinde yanıt verdi.Diğer temel ilkelerinin Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü olduğunu söyleyen McGurk, Türk askerinin Başika'da konuşlandırılmasına Irak hükümetinin rızasının olmadığını dile getirdi.Türk askerlerinin Başika'daki konuşlandırılmasının bir yılı aşkın bir süre önce gerçekleştiğini anımsatan McGurk, bu dönemde yanlış iletişim veya başka bir durum olduğunu ancak konuşlandırmanın Irak hükümetinin rızası dışında olduğunu savundu.McGurk, Başika'da Türk askerlerinin eğittiği yerel güçlerin, Iraklıların komutasında operasyonlara katılacağının söylendiğine de değinerek, 'Musul operasyonunda temel ilke, bir plan ve bir komuta olması. Bunun dışındaki herhangi bir silahlı grup çok ciddi bir sorunlar yaratabilir. Sorunu diplomatik yollardan çözmek için Bağdat'taki ortaklarıyla yakın çalışma içindeyiz' diye konuştu.