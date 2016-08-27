27 Ağustos 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • ABD'den çok önemli açıklama: Desteklemiyoruz

    ABD Dışişleri Bakanı Kerry, "Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz, bazı unsurları ile sınırlı bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Dostumuz Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz" diye konuştu

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 09:34
    ABD'den çok önemli açıklama: Desteklemiyoruz
    ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması konusunda Rusya ile aralarında büyük ölçüde netlik oluştuğunu ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

    Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunu  görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

    Görüşmeye daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da katıldı.

    Kerry, ortak basın toplantısında, yapıcı bir görüşme  gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bugün ateşkesin yenilenmesi, Halep'te  insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya  oturması konusunda teknik detayların çoğu netlik kazandı ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerek." dedi.

    ABD ve Rusya'dan uzmanların teknik detayların çözümü için gelecek  hafta Cenevre'de bir araya geleceğini aktaran Kerry, "Anlaşmaya yakınız ama  Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamayacak, uygulanmayacak bir anlaşma yapmak  istemiyoruz." diye konuştu.

    "İnsani yardımların ulaştırılmasında mutabıkız"

    Sergey Lavrov ise birçok konuda ABD ile uzlaşmaya varıldığını ancak bazı hususların somutlaştırılması gerektiğini kaydetti.

    Suriyeli muhaliflerin terör örgütleri ile arasına mesafe koymaması  durumunda ateşkesin mümkün olamayacağını savunan Lavrov, ABD ile Rusya'nın insani  yardımların ulaştırılması konusunda mutabık olduğunu kaydetti.

    Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde  terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin soruya, "Suriyeli yetkililerin rızası olmadan girdiler. Şam yönetimi terörle mücadelede  bütün taraflarla iş birliği yapma konusunda istekli. Sadece en etkili nasıl mücadele edilir, bu konuda yol belirlenmesi gerek." yanıtını verdi.

    Kerry de harekatla ilgili değerlendirmesinde, "Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz, bazı  unsurları ile sınırlı bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Dostumuz Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Abd, Abd Suriye Açıklaması, Abd Kürt Devleti Açıklaması, John Kerry

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN Ortadoğu batağından çıkmak için!...
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY PKK'nın destekçileri belli
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz