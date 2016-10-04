Rusya açıklaması

Haber Kaynağı: DHA

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, basın toplantısında ABD'nin Suriye kapsamında Rusya ile ikili temaslarını durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.Suriye'de gelinen noktanın üzücü olduğunu kaydeden Earnest, ateşkesin sürdürülememesi ve şiddetin yeniden artmasında Rusya'nın sorumlu olduğunu savunarak Moskova yönetimini taahhütlerine bağlı kalmamakla suçladı.Earnest, Rusya ile Suriye kapsamındaki ikili temasları durdurma kararlarını, "Birçok taahhüt vermesine rağmen bunları yerine getirmeyip güvenilirliğini zedeleyen Rusya, herkesin sabrını tüketmişti." şeklinde değerlendirdi. Moskova yönetiminin Suriye'de bulunma nedenini "aşırılıkçı gruplarla mücadele" olarak açıkladığını hatırlatan Earnest, "Suriye'ye askeri olarak müdahale ettiği dönemden bu yana Rusya'nın IŞİD'e karşı pek bir ilerleme kaydettiğini görmedik." ifadelerini kullandı. Earnest, ABD'nin uluslararası bir koalisyon eşliğinde IŞİD'le mücadele etmeye çalışırken Rusya'nın İran ile birlikte Esed rejimine destek vermekten başka bir şey yapmadığını savundu.Josh Earnest, ABD'nin bundan sonra Suriye için diplomatik bir çözüm aramayı bırakıp bırakmayacağı şeklindeki bir soru üzerine, "Obama yönetimi, Rusya'nın 'çatışmaların durdurulması' anlaşması kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmak gibi bir niyetinin olmadığı noktasına varmıştır." açıklamasını yaptı.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Elizabeth Trudeau da Başkan Barack Obama yönetiminin Rusya ile Suriye'de çatışmaların durdurulması anlaşması çerçevesindeki ikili temasları durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD ve Rusya üst düzey yetkililerin hafta sonunda görüştüğünü belirten Trudeau, "Suriye konusunda temasların durdurulması, ikili ilişkileri tamamen durdurmak anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.