AB’den Google’a 2,42 milyar Euro ceza

Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu internet devi Google’ı internet alışverişinde rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar Euro para cezasına çarptırdı

AB Komisyonu Google’ı arama motorunda kendi e-ticaret hizmetlerini rakiplerinin aleyhine tercih ettiği gerekçesiyle cezalandırdı



AB Rekabet Komisyonu Komiseri Margrethe Vestager yaptığı açıklamada ‘’Google’ın yaptığı AB antitröst yasalarına aykırıdı.Bu diğer şirketlerin rekabet etme şanslarını engellemiştir.En önemlisi de bu Avrupalı tüketicilerin serbest seçim haklarını ortadan kaldırmıştır’’ dedi.



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