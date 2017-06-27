AB’den Google’a 2,42 milyar Euro ceza

AB Komisyonu Google’ı arama motorunda kendi e-ticaret hizmetlerini rakiplerinin aleyhine tercih ettiği gerekçesiyle cezalandırdıKaynak: DHA
AB Rekabet Komisyonu Komiseri Margrethe Vestager yaptığı açıklamada ‘’Google’ın yaptığı AB antitröst yasalarına aykırıdı.Bu diğer şirketlerin rekabet etme şanslarını engellemiştir.En önemlisi de bu Avrupalı tüketicilerin serbest seçim haklarını ortadan kaldırmıştır’’ dedi.
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