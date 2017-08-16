Adil Öksüz'le ilgili Almanya'dan ilk yanıt geldi

Darbe gecesi sonrası serbest bırakıldıktan sonra kaybolan Adil Öksüz için Almanya'ya nota verildi. Konuyla ilgili Almanya'dan da ilk açıklama geldi

Darbe gecesine damga vuran isimlerden biri de Adil Öksüz'dü. Önce gözaltına alınan daha sonra da serbest bırakılan Adil Öksüz için tekrardan yakalama kararı çıkartıldı ancak Öksüz hiçbir yerde bulunamadı.



Son olarak Öksüz'ün Almanya'da olduğuna yönelik iddialar ortaya atılınca Türkiye de Almanya'ya konuyla ilgili nota verdi.



Türkiye, verdiği notada Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığının araştırılmasını eğer Almanya'da ise de yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmesini talep etti.



Konuyla ilgili Almanya'dan da ilk açıklama geldi. DW Türkçe'ye bir açıklama yapan Alman kaynaklar, Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Diplomatik kaynaklar Öksüz'le ilgili iddaların da çelişkili olduğu açıklaması yaptı. Aynı anda Öksüz'ün farklı kentlerde olduğuna yönelik iddiaların ortaya atıldığını belirten kaynaklar, bu bilgilerin ise ihbar üzerine verildiğini belirtiyor.





