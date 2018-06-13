Adil Öksüz'le ilgili bulundu iddiası!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edildi

AA’nın servis ettiği habere göre; Adil Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen “Yaşar” isminin yazılı olduğu görüldü.

Yine AA’nın iddiasına göre; zili çalınan dairede kimsenin kapı açmaması dikkati çekerken, apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, Öksüz’ü saklayan kilit isim, Berlin’deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A.

Berlin’de birçok gayrı menkulu bulunan Ali A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize etti.

Öksüz’ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor.

Ali A'nın, S. Yaşar'a ait hücre evde birçok FETÖ elebaşını sakladığı, görgü tanıklarının ifadelerine de yansıyor.

Öksüz’ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

Ali A., Türkiye’den kaçan birçok orta ve üst düzey FETÖ elebaşının farklı evlerde barınmalarına da aracılık ederken, örgütün Polonya ve Kırgızistan yapılanmasıyla bağlantısını sürdürüyor.

Türkiye’den kaçışlarda önce eski Doğu Bloku ülkelerine giden ve hemen sonra Berlin’e geçen FETÖ üyeleri, bu kenti adeta ilk toplanma merkezi olarak kullandı.