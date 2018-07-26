Afgan sığınmacı için böyle mücadele etti

İnsanlığın ölmediğini kanıtlayan bir olay dün yaşandı. 21 yaşındaki İsveçli Elin Ersson, Göteborg-İstanbul uçağında tüyleri diken diken eden bir konuşma ve aktivistlik hareketi yaptı. Afgan sığınmacının, sınır dışı edilmesine karşı çıkan Ersson, Afgan sığınmacıya destek oldu

İsveç’te sınır dışı edilmek üzere olan bir adamı savunan 21 yaşındaki Elin Ersson dünya gündeminde… Göteborg Postası'nın haberine göre, Landvetter Havalimanı'ndan Göteborg-İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan bir göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle bir saat rötar yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ersson, 52 yaşındaki göçmene yapılanın ‘tamamen yasa dışı' olduğunu savunarak sınır dışı kararının durdurulmasını istedi. Bazı yolcular, “Bizim acelemiz var, senin yüzünden rötar yapıyoruz” dese de belki de konuştuğu dili anlamayan onlarca yolcu genç aktivistin yanında yer aldı. Genç kadının mücadelesini alkışlayan onlarca insan ekran karşısındaki binlerce insana da, “İnsanlık ölmemiş” dedirtti.