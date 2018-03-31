Afrin'de hayat normale dönmeye başladı

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin’de terör örgütünün izleri silinmeye başlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.



Harekat kapsamında Afrin'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları imha ediyor, teröristlerin açtığı çukurları kapatıyor.



Bunun yanı sıra ilçede de hayatın yeniden normale dönmesine yönelik çalışmalar artarak sürüyor. Teröristlerden arındırılan ilçede sokaklar yeniden "canlanmaya" başlarken ilçe merkezinde açılan iş yeri sayısı da arttı.



Seyyar satıcıların da cadde ve sokaklarda görüldüğü ilçe merkezinde biriken çöplerin toplanmasına, sokakların temizlenmesine başlandı.



İlçede halka yönelik başlatılan yardım seferberliği de devam ediyor. Kızılay başta olmak insani yardım kuruluşlarınca çeşitli yardımlar yapılıyor. Kızılay tarafından ilçe meydanında kurulan mobil mutfakla her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor, gıda kolileri ilçe merkezi ve köylerde dağıtılıyor.



Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik Mehmetçik’in devriye görevi de devam ediyor.



