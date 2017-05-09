Akdeniz'de facia: 250 kişi kayıp!

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Akdeniz'de iki göçmen teknesi battığı, 250 kişinin kayıp olduğu bildirildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), geçtiğimiz günlerde yaşanan iki vakada yaklaşık 250 kişinin ölümünden endişe edildiğini açıkladı. BMMYK, Libya kıyılarına vuran bir mülteci teknesinde 163 kişinin kayıp olduğunu ya da öldüğünü söyledi. Kurum, 6 mültecinin Libya Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını duyurdu.



'Libyanexpress' haber sitesi ise Libya'nın Akdeniz sahilinde bulunan Zawiye kentinde batan bir mülteci botu nedeniyle 113 kişinin kayıp olduğu ifade edildi. Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre ise bu olayda 7 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi.



İTALYA DOĞRULADI

İtalyan haber ajansı ANSA ise mültecilerin bulunduğu, 80 kişiyi taşıyan bir botun battığını duyurdu. İtalya tarafından doğrulanan olayda yaklaşık 80 mültecinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Dünyanın en yoğun mülteci rotası olarak bilinen Akdeniz'de, Libya-İtalya arasında cuma ve pazar günlerinde yaklaşık 6.600 mültecinin kurtarıldığı belirtildi.