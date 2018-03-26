Alışveriş merkezinde facia: 64 kişi öldü

Rusya’nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 64 kişi öldü

Alışveriş merkezinde facia: 64 kişi öldü

Rusya Soruşturma Komitesi, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 64 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor.

AVM'de bulunan 16 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.


Komite, yangının başladığı dükkanın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişinin göz altına alındığını duyurdu.

Dün AVM'nin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı.

Etiketler; #haber #dünya haber #yangın #rusya
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