Alman gazetesi referandumla ilgili bu başlığı attı

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları bugünden itibaren 9 Nisan tarihine kadar 13 kentte kurulacak sandıklarda anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmaya başladı.
Alman Bild gazetesi, referanduma dair yaptığı haberini Türkçe ve Almaca “Atatürk olsa HAYIR derdi” başlığıyla verdi.
Gazete, üçüncü sayfasının üçte ikisini ayırdığı referandum haberini, okuyucularına iki dilde sundu. Haberde, Essen Üniversitesi Türkiye uzmanı Burak Çopur’un “Atatürk yaşasaydı hayır derdi, çünkü o otoriterdi, fakat totaliter değildi. Atatürk, bazıları oldukça sert olan bazı uygulamalarıyla ilk demokratik reformları hayata geçirmiş, ayrıca din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştı. Erdoğan’ın reformlarıyla bunlar tersine çevrilmek isteniyor” sözlerine yer verdi.
Anayasa değişikliğinin maddelerini ise, Almanlara Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier üzerinden katardı. Bild, Almanya’da böylesi bir referandum olsaydı, ülkenin görüntüsü nasıl olurdu? Sorusunu şu şekilde yanıtladı:
“Cumhurbaşkanı Steinmeier şansölyeyi tüm bakanları görevden alırdı, akabinde kendisinin atadığı SPD’li danışmanlarıyla iktidarı devralır ve Federal Mecliste de kendi partisiyle baskınlık kurmaya çalışırdı. Cumhurbaşkanı ülkeyi kararnamelerle yönetir, SPD’li meclise ise sadece bunları onaylamak kalırdı. Bu durumda Federal Anayasa Mahkemesine de ağırlıklı olarak Steinmeier destekçileri yerleştirilmiş olurdu. Bu yüzden Karlsruhe’den de herhangi bir itirazın gelmesi beklenmezdi…”